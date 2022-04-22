تونس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 ابريل 2022م واسأعلنت وزارة البيئة التونسية أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي على أي غازوال وأنّ خزانات السفينة فارغة.ونقلت - وكالة الأنباء التونسية - تأكيد الوزارة في بيان اليوم ، على أنها لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة القادمة.// انتهى //16:21ت م0085