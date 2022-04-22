سياسي / السلطات التونسية تعلن أن سفينة 'ايكسلو' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي على أي غازوال وخزاناتها فارغة
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
تونس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 ابريل 2022م واس
أعلنت وزارة البيئة التونسية أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي على أي غازوال وأنّ خزانات السفينة فارغة.
ونقلت - وكالة الأنباء التونسية - تأكيد الوزارة في بيان اليوم ، على أنها لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة القادمة.
// انتهى //
16:21ت م
0085