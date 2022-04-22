نابلس 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس .ونقلت مصادر فلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن المواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين .//انتهى //16:55ت م0087