الطائف 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واستحتضن مكتبات الطائف بين أرففها كتبا قديمة ونادرة، حيث تعد المنطقة القديمة المركزية في قلب الطائف على مر العقود منارة لأعرق المكتبات التي تعود نشأتها قرابة 100عام، وهي جديرة بالاكتشاف والبحث والتنقيب عن أشهر تلك المكتبات المحيطة بسور الطائف القديم لعاشق الكتاب الورقي المطبوع.ولعبت مكتبات الطائف القديمة دورا في جذب الشباب للاستمتاع بالقراءة، واقتناء الكتب الورقية جيلا بعد آخر كوجهة أدبية للأدباء والمفكرين والمثقفين والشعراء في تلك الحقبة من الزمن.ورصدت عدسة "واس" إحدى مكتبات الطائف المعروفة بمكتبة آل كمال (المعارف سابقاً)، والتقت بالمسؤول عنها حسان آل كمال وقال: "إن مكتبة والدته -رحمها الله- شرعت أبوابها أمام رواد المكتبة من المثقفين والأدباء وطلبة العلم نحو ما يقارب 75 عاماً، حيث تنقلت المكتبة في 3 أماكن وسط المنطقة التاريخية، واستقر بها المقام في حي السلامة بجوار سور الطائف القديم، مبيّنا أن مكتبة والدته تحتضن الكتب النادرة والقديمة، وتحظى بزيارات الأدباء والمثقفين.//انتهى//17:41ت م0091