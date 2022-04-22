مالابو 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 ابريل 2022م واسأعلنت غينيا اليوم أنها اتخذت تدابير بمنع 395 سفينة تعمل بصورة غير قانونية وترفع علم غينيا الاستوائية .وقالت حكومة غينيا الاستوائية في بيان: إنه بعد غرق الناقلة النفطية التي ترفع علم البلاد قبالة السواحل التونسية تم منع السفن التي تعمل بصورة غير قانونية في البحار ، وتم فتح تحقيق في الموضوع ، وتم اعتماد نظام جديد لضمان عدم رفع أي سفينة علم البلاد لغايات احتيالية.// انتهى //18:10ت م0093