سياسي / غينيا تعلق إبحار 395 سفينة تعمل بصورة غير قانونية رفعت علمها
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
مالابو 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 ابريل 2022م واس
أعلنت غينيا اليوم أنها اتخذت تدابير بمنع 395 سفينة تعمل بصورة غير قانونية وترفع علم غينيا الاستوائية .
وقالت حكومة غينيا الاستوائية في بيان: إنه بعد غرق الناقلة النفطية التي ترفع علم البلاد قبالة السواحل التونسية تم منع السفن التي تعمل بصورة غير قانونية في البحار ، وتم فتح تحقيق في الموضوع ، وتم اعتماد نظام جديد لضمان عدم رفع أي سفينة علم البلاد لغايات احتيالية.
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18:10ت م
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