إسلام آباد 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.وقام بتسليم المساعدات للجانب الباكستاني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي في مقر السفارة السعودية بالعاصمة إسلام آباد، بحضور المدير العام للجناح العسكري بمجلس الوزراء الباكستاني العميد حمّاد أمجد ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.وأوضح السفير المالكي أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها باكستان، مؤكدا أن هذه التمور تأتي استمرارا للمواقف الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.من جانبه عبّر المدير العام للجناح العسكري بمجلس الوزراء الباكستاني العميد حمّاد أمجد عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية نيابة عن حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية على هذه الهدية القيمة من التمور الفاخرة، موضحا أنها تجسد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.وأضاف أن المملكة العربية السعودية تقف دائما بجانب باكستان في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، مثمنا الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المحتاجين في أنحاء مختلفة من باكستان، وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//19:11ت م0101