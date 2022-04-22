نواكشوط 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 ابريل 2022م واسوقعت موريتانيا مع الأمم المتحدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة 8.5 ملايين دولار أمريكي.وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ، إدوم عبدي أجيد، وعن الجانب الأممي ، نائب ممثل الوكالة الأمم المتحدة لدى موريتانيا، آداما جان باري.وتهدف اتفاقيتي التمويل إلى متابعة تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وتنفيذ الخطة الموريتانية، للتصدي لآثار جائحة " كوفيد - 19 " .// انتهى //19:15ت م0103