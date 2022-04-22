الرباط 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.56 %، مسجلا 13.169,67 نقطة.كما ارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 1.068,06 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.50 % مسجلا 989,76 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 113,48 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة أزيد من686,13 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:25ت م0104