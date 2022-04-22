بورتونوفو 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 450 سلة غذائية رمضانية تزن 27 طنًا في مدينة واكي بمحافظة دونغا ومدينة تانغييتا بمحافظة أتاكورا بجمهورية بنين، استفاد منها 2.700 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .ويهدف المشروع إلى توزيع 2.400 سلة غذائية في عدد من مدن بنين يستفيد منها 14.400 فرد.يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.//انتهى//19:34ت م0105