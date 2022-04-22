الأمم المتحدة 21 رمضان 1443هـ الموافق 22 أبريل 2022م واسأعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق عميق إزاء تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي إصابة 180 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك 27 طفلا، خلال التوترات في محيط المسجد الأقصى.وأفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 470 شخصا، من بينهم 60 طفلا، مشيرة إلى أنه وفي وقت مبكر من صباح اليوم، جرى الإبلاغ عن مزيد من العنف في محيط المسجد، ومن بين المصابين على يد القوات الإسرائيلية صحفي ورجل مسن وأحد المسعفين.وقالت : يثير سلوك القوات الإسرائيلية الذي شوهد على وجه التحديد في 15 أبريل، وجرى تسجيله في العديد من مقاطع الفيديو، مخاوف جدية من الاستخدام واسع الانتشار وغير الضروري والعشوائي للقوة.وأضافت أن استخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية الذي يؤدي إلى إصابات كثيرة في صفوف المصلين والطواقم العاملة داخل وفي محيط باحات المسجد الأقصى ويجب أن يخضع للتحقيق على وجه السرعة وبحيادية واستقلالية وشفافية.ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى.// انتهى //19:42ت م0106