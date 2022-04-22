ضمد 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأطلق محافظ ضمد الدكتور خفير العمري، الحملة التوعوية التي ينفذها مكتب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظ تحت عنوان "اعتزاز".جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، رئيس مكتب الهيئة في المحافظة الشيخ إبراهيم قدري.وأوضح قدري أن الحملة تهدف إلى توعية وتعزيز الانتماء للوطن والهوية الإسلامية السمحة والقيم الوطنية العريقة، مبينا أنه سينشر محتوى الحملة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها عبر وسائل إعلامية وتوعوية متنوعة.// انتهى//19:43ت م0108