مأرب 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسقدّم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب خدماته الطبية والعلاجية المتنوعة لـ 1,149 فردا خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقال مدير المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون أحمد سعيد ناصر إن المستشفى منذ انطلاقته في عام 2019 م يمثل لفتة إنسانية طيبة جاءت بدعم كريم من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة.يذكر أن المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية يعد واحدا من أفضل المستشفيات في اليمن وأكثرها استقطابا للمرضى.ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لرفد القطاع الصحي في اليمن والارتقاء بجودة الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى والمصابين في مختلف المحافظات .//انتهى//19:48ت م0110