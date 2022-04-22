فرسان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، مظاهر صيد أهالي فرسان سمك الحريد "ببغاء البحر " الذي يزور الجزر مرة في كل عام في ظاهرة عرفها الأهالي منذ مئات السنين.ووثقت اللقطات عملية صيد سمك الحريد, حيث يقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيره بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص ليتم إغلاق الشباك على مجموعات من تلك الأسماك وجرها إلى موقع قريب من الشاطئ، حيث ينتظر على طرفه أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.وجالت عدسة " واس " بمعرض الحرف والمسابقات البحرية والألعاب الشعبية الفرسانية المقام ، على هامش مهرجان الحريد الـ 18 ، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام للتعريف بالعادات والتقاليد والحرف والمشغولات اليدوية بمحافظة جزر فرسان.// انتهى //19:56ت م0111