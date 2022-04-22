الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسوقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أمس اتفاقية تعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي، بحضور الأمين العام للجنة صقر بن محمد القرني، والممثل عن الصندوق مشعل بن محمد القحطاني.وتهدف الاتفاقية إلى ترشيح المستفيدين المسجلين في "تراحم" والمشمولين بالضمان الاجتماعي، وتسهيل الاستفادة من خدمات برنامج "كفالة" الذي ينفذ مساراته الصندوق. كما تشمل الاتفاقية تقديم خدمات التمويل للمستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية مقابل كفالة الصندوق.// انتهى //19:58ت م0112