الحديدة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 39 طنا و697 كيلو غراماً من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 2.106 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة .وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.//انتهى//19:59ت م0113