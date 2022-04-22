جدة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واستشارك كشافة تعليم جدة في استقبال وخدمة المعتمرين وتسهيل قدومهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في صالات القدوم والمغادرة على مدى العشر الأيام الأواخر من رمضان ، وذلك ضمن مبادرة مشروع " لبَّيك " التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة .وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" التطوعي عوض العتيبي أنه بتوجيه من مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، تكثف كشافة تعليم جدة مجهوداتها لخدمة المعتمرين ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي " لبَّيك " لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة؛ مشيراً إلى أنه قد تطوع 102 كشاف وقائد ومشرف كشفي بتقديم الخدمات التي يحتاجها القادمون لإداء مناسك العمرة بصالات القدوم والمغادرة بالمطار.من جهته أوضح قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي بن سالم العمري أن مشاركة كشافة تعليم جدة تتمثل في استقبال وإرشاد ومساعدة المعتمرين القادمين عبر الرحلات المحلية والدولية القادمة من مختلف مدن ومحافظات المملكة ومن الخارج وتوجيههم داخل الصالات ونقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها المعتمر، وتقديم وجبات الإفطار وسقيا المياه وكل ما يحتاجه المعتمر حتى مغادرته للمطار والتوجه لمكة المكرمة أو الدخول لصالات المغادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .// انتهى //20:01ت م0115