جدة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة "مكارم الأخلاق" في الأسواق والمجمعات التجارية، وذلك من خلال الحضور الميداني، وعرض اللوحات التوعوية في الشاشات الإلكترونية ، والتي تبث رسائل توعوية عن مكارم الأخلاق وعظم هذه الشعيرة المباركة.وتأتي هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري ، مؤكداً بذل مزيد من الجهد في تنفيذ الخطط التوعوية في المواسم الدينية، والتي تحقق أهداف الرئاسة العامة، منوهاً بقيام الهيئات بالمنطقة بتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.// انتهى //21:40ت م0120