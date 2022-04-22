الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسنظَّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض احتفالاً بمناسبة يوم اليتيم العربي، بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وعدد من قيادات الفرع ومنسوبيه،وبمشاركة مجموعة من الأيتام في دور الإيواء والمحتضنين لدى الأسر الكافلة بالمنطقة ومحافظاتها.وقُدِّمَت خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، عروضٌ مرئية تحكي قصص نجاح بعض الأيتام الذين برزوا في عدة مجالات ونماذج لعدد من الأسر الكافلة المتميزة في مجال الاحتضان والرعاية ،قدمها أطفال دور الحضانة بالرياض ، كما صاحب الحفل مجموعة من الأركان التعريفية للجهات المشاركة التي عرضت نبذة عن خدماتها وأهدافها وأهم إنجازاتها ،مثل جمعية الوداد والشؤون الصحية بالرياض.وفي الختام كرم الدكتور الحربي الجهات الداعمة، وشكرهم على جهودهم المساندة للأيتام ، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا .// انتهى //22:19ت م0124