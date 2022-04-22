عمّان 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأدانت الأردن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجداً في قندوز, وآخر بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان, ومُنشآت تعليمية بالعاصمة الأفغانية كابل يوم أمس, أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيانٍ لها اليوم, استنكارها الشديد لجميع أشكال الإرهاب،وتضامنها مع الشعب الأفغاني، مُعربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //22:35ت م0127