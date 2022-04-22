عرعر 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسرفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية 17695 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء خلال الأسبوعين الماضيين.كما عالجت 297 متراً مكعباً من الكتابات المشوهة و 1880متراً مكعباً من الأرصفة المتهالكة و 1020 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع ، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع أشكال التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة عبر تطبيق بلدي.// انتهى //22:42ت م0128