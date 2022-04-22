عام / أمانة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 17 ألف م3 من مخلفات البناء
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
عرعر 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واس
رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية 17695 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء خلال الأسبوعين الماضيين.
كما عالجت 297 متراً مكعباً من الكتابات المشوهة و 1880متراً مكعباً من الأرصفة المتهالكة و 1020 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع ، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع أشكال التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة عبر تطبيق بلدي.
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22:42ت م
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