مكة المكرمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بتوزيع قرابة ( 7000 ) مظله لقاصدي بيت الله الحرام ، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) .وتأتي مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.// انتهى //22:42ت م0129