رمضان / شؤون الحرمين توزّع (7000) مظلة بالمسجد الحرام
الجمعة 1443/9/21 هـ الموافق 2022/04/22 م واس
مكة المكرمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واس
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بتوزيع قرابة ( 7000 ) مظله لقاصدي بيت الله الحرام ، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) .
وتأتي مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.
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22:42ت م
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