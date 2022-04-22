الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسحفز رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي لاعبي المنتخب الأول، لمضاعفة الجهد خلال المعسكر الإعدادي الداخلي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في الكويت.جاء ذلك خلال حضوره أمس تدريب المنتخب الأول بصالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور نائبه سعد الرويس، في انطلاق تحضيرات الأخضر للدورة، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين لتقديم مستوى مميز، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة أمام اللاعبين لتمثيل الوطن في المحفل الخليجي والمحافل الأخرى المقبلة، معرباً عن سعادته بانضباط الجميع منذ اليوم الأول من المعسكر .وضمت قائمة المعسكر الداخلي 14 لاعباً، هم: أحمد البخيت، ونواف البخيت، وعبدالله الزهراني، ووليد العتيبي، وموفق المطيري، عايض الدوسري وإبراهيم مجرشي، وعمر النجراني، ومروان هوساوي، ووسام الجهني، ومازن المولد، وحسين مريط، ومنتظر عبدالباقي وضياء الخواهر.// انتهى //22:45ت م0130