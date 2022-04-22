الرياض 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساحتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم بوفود الاتحاد الآسيوي والأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا المقامة في 4 مدن سعودية وتستمر حتى 27 أبريل الجاري.وزارت وفود مدينة الرياض منطقة بوابة الدرعية بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي معيض الشهري،وقاموا بجولة تعرفوا خلالها على أبرز معالم المنطقة وقصصها التاريخية، إذ شملت الجولة زيارة قصر سلوى ومسجد الإمام محمد بن سعود وحي طريف التاريخي.في المقابل، زارت الوفود المشاركة المتواجدة في محافظة جدة، منطقة جدة التاريخية، تعرفوا من خلال هذه الزيارة على الطابع الفريد لمنطقة "جدة البلد" التاريخية.وفي المنطقة الشرقية زارت الوفود مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، في جولة تعرفوا خلالها على المعرض ومكتبة إثراء ومعرض الطاقة.وفي بريدة، تناولت الوفود الآسيوية الإفطار في مزرعة عضو نادي التعاون عبدالعزيز الحميد، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، بعد أن قدّم الحميد الدعوة لجميع الوفود الموجودة في منطقة القصيم.// انتهى //22:52ت م0131