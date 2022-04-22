جدة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واساختتم ميناء جدة الإسلامي أمس بطولته الرياضية الرمضانية لكرة القدم ،التي أقيمت بهدف تعزيز التواصل بين العاملين داخل الميناء بمختلف قطاعاته المتعددة، والتي أقيمت بملاعب الشاطئ بالمحافظة.وتوج فريق "إدارة الصيانة" بكأس البطولة عقب المباراة التي جمعته بفريق شركة السكر المتحدة، إذ انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث أُقيمت هذه البطولة بدعم وإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكـة المكرمة.يذكر أن ختام هذه البطولة الرمضانية شهد عدداً من الفعاليات الترفيهية، شارك فيها أبناء منسوبي الميناء.// انتهى //22:58ت م0133