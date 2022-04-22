جدة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية اليوم ، إقامة النسخة الثالثة من "لاعبون بلا حدود" الحدث الخيري الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 28 إبريل حتى 7 يونيو 2022، بمجموع جوائز خيرية تصل إلى 10 ملايين دولار، تُمنحُ بالكامل لدعم جهود الجهات الخيرية في الإغاثة والأعمال الإنسانية.وتعود نسخة هذا العام من "لاعبون بلا حدود "بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية ESL بمزيدٍ من المفاجآت، حيث ستشهد منافسات النخبة، مشاركة أبرز اللاعبين المحترفين والعالميين في بطولات مختلفة لألعاب شهيرة من ضمنها: Fortnite و Dota 2 و Rocket League.وستكون تلك البطولات تأهيلية لدخول منافسات النسخة الأولى من البطولة الأكبر للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمجموع جوائز تتجاوز 15 مليون دولار، بحضور الفرق واللاعبين والجماهير في صيف عام 2022 بمدينة الرياض ، وبالإضافة إلى منافسات النخبة، سيُفتح باب التسجيل لعشّاق ومحبي الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء العالم،إذ سيكونون على موعد مع المتعة والتشويق في "منافسات البطولات المجتمعية" المملؤة بالإثارة والتحدّي على مدار 7 أسابيع وبجوائز يصل مجموعها إلى 2 مليون دولار.وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن نجاح النسختين الماضيتين من لاعبون بلا حدود، رفع سقف الطموحات في النسخة الثالثة التي ستكون أكبر وأفضل -بمشيئة الله- ، ومرة أخرى سيكون العمل الخيري هو أساس الحدث العالمي مع استمرارنا في رحلتنا لإلهام مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم وتوحيد جهوده في دعم الأعمال الإنسانية.ونجح "لاعبون بلا حدود" منذ انطلاقته عام 2020 في تقديم 20 مليون دولار، عاد ريعها لدعم جهود توفير اللقاح ومكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالشراكة مع العديد من الجهات الخيرية العالمية مثل "اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية" مع انضمام "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".ووينتظر أن تشهد هذه النسخة إطلاق أكاديمية الرياضات الإلكترونية السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات،التي ستقدم دورات مجانية متنوعة تستهدف الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في مجال الرياضات الإلكترونية.يُذكر أن بإمكان الراغبين في المشاركة في منافسات البطولات المجتمعية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبطولة www.gamerswithoutborders.com ، وسيًعلنُ عن جميع التفاصيل في وقت لاحق.// انتهى //23:07ت م0134