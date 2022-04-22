رفحاء 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ،بتنفيذ مشروعها التعليمي النوعي الجديد "طموحي" الذي يركز على الموهبة و التفوق العلمي والابتكار ،ويستهدف 140 طالباً وطالبة من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، حيث يبدأ من مرحلة التعليم العام حتى الجامعي، ويضم "40 طالباً وطالبة بالمرحلة الابتدائية، 40 بالمرحلة المتوسطة، و 40 بالمرحلة الثانوية، و 20 طالباً وطالبة في المرحلة الجامعية".وأوضح لـ"واس" المدير التنفيذي للجمعية مطلق التومي، أن المشروع يهتم بإنشاء جيل متعلم قادر على إحداث التغيير في المجتمع ،من خلال العلم والابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن المشروع سيقدم للمستفيدين الحقيبة المدرسية، والتقوية الدراسية، وهدايا النجاح للمتفوقين، والنقل المدرسي ، والدورات التدريبية المتنوعة، وبرامج لتنمية المهارات الحياتية بالتعاون مع بيوت خبرة ، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية لاستكمال تعليمهم في التخصصات العلمية التي تخدم المجتمع ،وستقدم لهم المكافآت الشهرية، والمساعدة للحصول على كمبريدج، وشهادة "توفل-إيلتس"،وغيرها.// انتهى //23:31ت م0135