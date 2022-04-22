نيويورك 21 رمضان 1443هـ الموافق 22 أبريل 2022م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 981.36 نقطة إلى 2.82% ليغلق عند 33811.40 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 121.88 نقطة إلى 2.77% إلى 4271.78 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 335.36 نقطة إلى 2.55% إلى 12839.29 نقطة.// انتهى //23:45ت م0137