المدينة المنورة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 م واسعقد محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم، اجتماعاً مع قادة الفرق التطوعية بالمحافظة، بحضور مدير مكتب دعم المتطوعين بمحافظة خيبر عمر البهيدل.واستعرض الاجتماع أهداف مكتب دعم المتطوعين ومنها؛تنظيم العمل التطوعي بالمحافظة وفق الأنظمة،ونشر ثقافة العمل التطوعي.وأكد العطر خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف العمل التطوعي ، وتقديم الدورات التدريبية التأهيلية في جميع المجالات المتنوعة، مشيراً إلى أن مكتب دعم المتطوعين بالمحافظة يهدف إلى نشر مفهوم العمل التطوعي الصحيح وتطويره وغرس حب التطوع في نفوس المتطوعين والمتطوعات،بما يخدم دينهم ووطنهم، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتماما كبيرًا بمجال التطوع للوصول إلى مليون متطوع على مستوى المملكة بحلول عام 2030 ، مقدماً شكره للمتطوعين في محافظة خيبر الذين يقدمون أجمل وأبهى صور العطاء.// انتهى //23:49ت م0138