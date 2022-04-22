الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسعزَّزت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنتاجها اليومي من المياه المحلاة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، استجابة للطلب المتزايد على المياه ومواكبة لكثافة المعتمرين والزائرين خلال شهر رمضان المبارك.وأعلنت المؤسسة نجاح المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية في المدة من 1 - 20 رمضان لهذا العام ، بزيادة في الإمداد اليومي للمياه المحلاة بما نسبته 30% لمكة المكرمة، و25% لمنطقة المدينة المنورة،إذ بلغت كميات الإمداد لمنطقتي مكة المكرمة والباحة 46 مليون متر مكعب عبر منظومتي نقل مياه الشعيبة ورابغ، بواقع 12.398.937 م3 لمكة المكرمة بزيادة قدرها 8% على المخطط له، و26.798.035 م3 لمدينة جدة بزيادة 3% على المخطط له، فيما بلغت كميات الإمداد لمدينة الطائف 5.135.078 م3 بزيادة قدرها 2%، ولمحافظات شرق مكة المكرمة نحو 640.100 م3، وبلغ إجمالي ما تم إمداده لمنطقة الباحة 1.520.200 م3.وفي منطقة المدينة المنورة تمكنت المؤسسة من زيادة الإمداد على المخطط بأكثر من 8%، حيث بلغت كمية الإمداد 14,783,349 م3 من منظومة نقل مياه "ينبع - المدينة المنورة" بواقع 11,682,067 م3 للمدينة المنورة، و1,130,336 م3 لمحافظات ينبع وبدر والمهد والحناكية والقرى التابعة لها، حيث حققت أرقاماً غير مسبوقة للإمدادات في المدينة المنورة تجاوزت 650 ألف م3 يومياً.وتواصل المؤسسة جهودها لإكمال نجاح خطتها التشغيلية خلال الشهر الفضيل، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي إمداد منطقتي مكة المكرمة والباحة إلى مايزيد على 70 مليون م3، منها 19 مليون م3 لمدينة مكة المكرمة و40 مليون م3 لمدينة جدة، فيما يتوقع أن تبلغ كميات إمداد منطقة المدينة المنورة 22,015,149 مترا مكعبا، 78% منها ستشكل حصة المدينة المنورة بواقع 17,932,067 م3.واستبقت المؤسسة موسم شهر رمضان المبارك، بخطة تشغيلية مكتملة قادرة على مواكبة التدفق الهائل من الزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين، وجاهزة لتلبية الطلب المتزايد على المياه في مناطق المملكة خلال الشهر الفضيل، وعملت على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار وفق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالعمل على بذل أقصى الجهود لخدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وتأمين الاحتياج المائي في جميع مناطق ومدن المملكة.// انتهى //00:04ت م0001