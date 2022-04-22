عرعر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسيواصل بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية فعاليات "السوق الرمضاني" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية, وذلك في مضمار المشي بعرعر، بمشاركة 25 أسرة منتجة، جهزت وفق معايير تسوقيه عالية المستوى لجذب المتسوقين.ويهدف السوق الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إلى إتاحة الفرصة أمام الأسر المنتجة والأفراد لعرض منتجاتها وأعمالها أمام الزوار، ليضمن لهم دخلاً مستداماً، ويوفر عائداً اقتصادياً، يحولها من أسر رعوية إلى تنموية وكيانات رائدة لأعمالها.// انتهى //00:14ت م0003