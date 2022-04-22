مكة المكرمة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبادرة أساور معصم اليد للأطفال لكتابة بيانات تواصل ذويه لتُسهِّلَ على الجهات المتخصصه التواصل بشكل سريع مع ذوي الطفل.وتأتي هذه المبادرة لمساندة هذه الفئة الغالية ودعم هذه المبادرة، إضافة إلى ماتقوم به الرئاسة من مبادرات في باب المسؤولية المجتمعية والتوعية بأهمية العمل التطوعي واستشعار الأمر.// انتهى //00:48ت م0004