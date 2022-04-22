جدة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستنظِّم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة غداً دورة تدريبية بعنوان "كيف تتميز في صناعة محتواك على منصات التواصل"؛بهدف إثراء المحتوى وتجويد الطرح لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.وتتناول الدورة مجموعة من المحاور الهادفة لإثراء المحتوى المتضمنة مقدمة عن صناعة المحتوى، وكيفية تحضير المادة، وكيفية التعامل مع الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية اختيار المنصة.ودعت جمعية الثقافة والفنون بجدة جميع الراغبين الالتحاق بالدورة التسجيل عبر الرابط : https://forms.gle/qD6n2wYyG7n1xUN89 .// انتهى //00:48ت م0005