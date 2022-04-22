الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الخاصة بالتراخيص الصناعية للربع الأول من عام 2022م، التي تقدم منظوراً شاملاً يعكس واقع القطاع الصناعي في المملكة، ويوضح أداء المصانع القائمة وتحت الإنشاء، وكذلـك مؤشـرات النمـو للتراخيـص الصناعيـة الجديـدة.وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م بلغت 10,489مصنعاً، برأس مال يقدر بـ 1.345تريليون ريال، تقودها المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن المشكلة.وكشفت أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار بنسبة 85% تليها المصانع الأجنبية بـ 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7%، في حين احتلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بنحو 5,173 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بـ 2,291 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1,783 مصنعاً، مشيرة إلى أن أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع في المملكة حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5,273 منشأة، تليها المنشآت المتوسطة بواقع 4,386، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 830 من إجمالي المصانع المنتجة وتحت الإنشاء.وتضمنت النشرة التغيرات الحاصلة في التراخيص والمصانع التي بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2022، حيث تم إصدار 260 ترخيصاً صناعياً جديداً، باستثمارات تبلغ 5,529 مليارات ريال، في حين بدأ الإنتاج في 498 مصنعاً باستثمارات تقدر بـ 15,974 مليار ريال.وبحسب النشرة، فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 5%، من إجمالي الاستثمارات في القطاع،إذْ يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة قرابة 810 مصانع.// انتهى //01:02ت م0006