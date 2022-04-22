جيزان 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسدشَّن عميد كلية الطب بجامعة جازان الدكتور أنور بن محمد مكين أمس، المعرض الصحي التوعوي، الذي تنفذه جامعة جازان ممثلة بكلية الطب كأحد مبادرات المسؤولية الاجتماعية بمدينة جيزان.وأكد عميد كلية الطب أن المعرض يطرق عدداً من القضايا الصحية ذات الأولوية عبر طيف متنوع من البرامج مثل صحة الطفل والأمراض المزمنة وبرنامج (سراجاً وهاجا) لتعزيز نمط وجودة الحياة الصحية،إضافة إلى برنامج (كُن حذراً) للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية وأساليب التعامل المُثلى مع الحوادث والإصابات.و شهد المعرض في يومه الأول إقبالاً مميزاً من المواطنين والمقيمين حيث أبدى رواد المعرض سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها جامعة جازان خصوصاً البرامج المتنوعة التي نُفذت خلال شهر رمضان المبارك، وقدمها طلبة الجامعة.// انتهى //01:02ت م0007