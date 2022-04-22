تبوك 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسدشَّنت جمعية استقرار للتنمية الأُسْرِيَّةِ بمنطقة تبوك أمس ، مبادرة " دعم " إحدى مبادراتها المجتمعية بالمنطقة ، بحضور مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية جمال الفاخري وعدد من أعضاء المجلس.وتوفر المبادرة دعمًا ماليًّا للمتزوجين حديثًا بمساعدة مقطوعة قدرها 10 آلاف ريال ، وفق الضوابط والاشتراطات التي أعدتها الجمعية ، انطلاقاً من رؤيتها لتوسيع مبادراتها ومشاريعها؛بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسرى، وسعيها الدؤوب منذ تأسيسها ، لأن تكون في طليعة الجهات الرائدة بتقديم خدمات و برامج في تكوين أسرة مستقرة ،وتأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا وصحيًّا واقتصاديًّا .// انتهى //01:04ت م0008