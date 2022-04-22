الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستوَّج معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فريق إدارة الموارد البشرية بعد فوزه على فريق إدارة الاتصالات الإدارية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية لبطولة كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم للموظفين، فيما جاء فريق كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في المركز الثالث، ونال الأستاذ عبدالله الحمدة من الكلية جائزة أفضل لاعب في البطولة.وعبر مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد على رعايته هذه البطولة، التي تهدف إلى تعارف منسوبي المؤسسة بعيداً عن الأجواء الرسمية، وبثّ روح الحماس بين الجميع في أجواء أخوية رياضية، مبيناً أن عدد الفرق التي شاركت في البطولة 8 فرق تمثل إدارات المؤسسة والوحدات التدريبية بمدينة الرياض.// انتهى //01:20ت م0010