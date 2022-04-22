الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسحجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.وحقق الشباب فوزًا عريضًا على نظيره مومباي سيتي، بطل الهند، بنتيجة (6-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.وتقدم هتَّان باهبري بالهدف الأول لصالح الشباب في الدقيقة 19،ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق الخطأ من مرتضى فال.وكشَّرَ الشباب عن أنيابه في الشوط الثاني، بتسجيل 4 أهداف، بدأت في الدقيقة 52 عن طريق عبد الله الجوعي، ثم أضاف هتَّان باهبري الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 64 و66، وتابع كارلوس جونيور بالهدف السادس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.ورفع الشباب رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16، للمرة السابعة في تاريخه، بعد تأكيد صدارته جدول المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، قبل جولة على نهاية دور المجموعات.وجاء القوة الجوية العراقي في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، بينما جاء الجزيرة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مومباي سيتي، رابع المجموعة.// انتهى //01:29ت م0011