عرعر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسسيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، القافلة الخامسة لأداء العمرة.يأتي ذلك ضمن برنامج "العمرة الدعوية‬"، حيث يشمل البرنامج تسيير حافلتين تقلان 100 معتمرٍ ومعتمرةٍ من العوائل في شهر رمضان المبارك.يذكر أن الجمعية سيّرت خلال النصف الأول من الشهر الفضيل 15 حافلة مجانية لآداء العمرة ضمن برنامج "العمرة الدعوية"، تكفَّلت بها الجمعية وأهل الخير من المحسنين، واستفاد منها مجموعة من المواطنين والمقيمين.// انتهى //01:30ت م0012