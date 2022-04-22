رام الله 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثامن على التوالي، وقمعها المتواصل للمصلين والمعتكفين في المسجد.وحملت الوزارة في بيان صدر عنها، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الإسرائيلي المتعمد ضد المسجد الأقصى، ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.وأوضحت أن وزير خارجية الاحتلال واصل تصريحاته التضليلية لقلب الحقائق وتزييفها والافتراء بقوة الاحتلال على المصلين والمعتكفين عندما يحاول تحميلهم المسؤولية عن التصعيد الحاصل في الأقصى، متجاهلاً أن اقتحامات قوات الاحتلال وغلاة المتطرفين اليهود هي العدوان والتصعيد بحد ذاته.// انتهى //01:31ت م0014