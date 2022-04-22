تبوك 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم" بمنطقة تبوك أمس, معرضاً تعريفياً بـ "مول تبوك بارك" تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة".وأوضحت اللجنة أن المعرض الذي سيستمر 10 أيام، يهدف إلى دعوة أبناء المنطقة إلى مساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء، وتغطية احتياجاتهم الأساسية من خلال البرامج المتعددة للجنة ومنها: الدعم المالي المباشر، وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.// انتهى //01:49ت م0015