عرعر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واساختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بالمختبر الإقليمي بمدينة عرعر أمس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "رمضانك مفتاح"، وذلك في مضمار المساعدية.وأوضحت صحة المنطقة أن عدد المتبرعين بلغ 88 متبرعًا، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين.// انتهى //01:55ت م0017