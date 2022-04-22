رفحاء 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية 1,315 سلةً رمضانيةً و 600 قسيمةٍ شرائيةٍ، شملت مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، و 469 كرتونًا من التمور، ومساعدات رمضانية للأيتام وأسرهم بمبلغ 71,950 ريالاً، وتوزيع لحوم على 13 أسرة من المستفيدين من خِدْمَاتِها، بالإضافة إلى تفطير 260 أسرةً، وتوزيع 1,000 وجبةٍ حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك؛ بهدف تنمية الجوانب الخيرية، وإحياء السنة، بمشاركة 58 متطوعًا معتمدًا، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".// انتهى //01:57ت م0018