بريدة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأقام فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم مبادرته السنوية أمس، تحت عنوان "إفطار المناوبين من أيادي المتطوعين"، للمراكز الإسعافية بالمنطقة.وتأتي المبادرة التي تقام للعام الخامس على التوالي، ضمن عدة مبادرات في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية، تمثلت في توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم بالطرق والشوارع الرئيسية في عدد من محافظات المنطقة.يذكر أن المتطوعين بمنطقة القصيم المسجلين في منصة التطوع قد بلغ أكثر من ١٧٠٠ متطوع ومتطوعة نفذوا أكثر من (٧٠) مبادرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ، تنوعت ما بين مشاركة بفرق إسعافية تطوعية وتوعوية أو تنفيذ مبادرات بيئية أو في مجال الفنون بعدد ساعات تطوعية بلغت ١١٢٣٩ ساعةً تطوعيةً.// انتهى //03:19ت م0019