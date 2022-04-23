الرباط 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 لكرة القدم عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي المغربي بحصة 1-1، في المقابلة التي جمعت بينهما الليلة الماضية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء برسم إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2022 لكرة القدم.وكان فريق الأهلي قد فاز على الرجاء بحصة 2-1 في مباراة الذهاب بمصر يوم السبت الماضي.// انتهى //03:20ت م0021