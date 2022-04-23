عام / سمو أمير الشرقية يوجه بتقديم جميع سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع في صفوى
السبت 1443/9/22 هـ الموافق 2022/04/23 م واس
الدمام 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، بتقديم جميع سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.
كما وجه سموه الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
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