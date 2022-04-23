الدمام 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية،‬ وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية،‬ بتقديم جميع سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.كما وجه سموه الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.// انتهى //03:55ت م0022