المدينة المنورة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 14.772.46 مصليا وأكثر من 944.355 زائرا ومصليا في الروضة الشريفة، وسط منظومة خدمات متكاملة حرصت من خلالها الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.وأوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين للمسجد النبوي من داخل وخارج المملكة استطاعت الوكالة بتضافر الجهود من جميع منسوبيها من الوكالات المساعدة المعنية على تكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات في المسجد النبوي.وأضاف الأيوبي أن الوكالات المساعدة تعمل على مدار ٢٤ ساعة وأن الجهود تضاعفت في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، كما عملت على تجهيز كل مايخص التشغيل والصيانة والتفويج وإدارة الحشود والتطهير والسجاد والخدمات كافة في جوانب المسجد النبوي المخصصة للرجال والنساء، حيث تطبق جميع وسائل السلامة والتنسيق المنظم والمتكامل المستمر مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح؛ للمحافظة على مستوى عال من الخدمات، ليحظى الزائر والمصلي بخدمات شاملة متميزة تلبي احتياجاته.// انتهى //04:05ت م0023