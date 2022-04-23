الرباط 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اعلان وزارة الصحة المغربية عن عدم تسجيل أي حالة من مرض التهاب الكبد الحاد مجهول السبب بالمغرب الى حدود الآن، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل الحالات الأولى من هذا المرض عند عدد من الأطفال بالمملكة المتحدة.وأوردت صحف المغرب اعلان الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد، صادق على مرسوم لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وواصلت صحف الرباط رصدها للتوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مواصلة المستوطنين الاسرائيليين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.وأبرزت مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الادارة الامريكية بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للإجراءات الاسرائيلية التصعيدية في الأراضي الفلسطينية.وأخبرت الصحف عن دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، للسعي الى ارساء سلام مستدام بالبلاد، بعد مؤشرات إيجابية ظهرت مع استمرار الهدنة المعلنة بالبلاد.وتحدثت صحف السبت عن موجة جديدة من التفجيرات استهدفت عدة مناطق بأفغانستان، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن أربعين شخصا واصابة العشرات.وتطرقت الصحف الى معركة اليوم الأخير من الحملة الانتخابية التي يخوضها مرشحا الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبن، عشية الدور الثاني للضفر بأصوات الناخبين.// انتهى //07:27ت م0030