رام الله 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، حيث وضع الرئيس عباس ، الأمين العام، في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، ارتقى شهيد متأثراً بإصابته في جنين، وأصيب العشرات خلال اقتحام الاحتلال للأقصى، وفي المواجهات التي اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية، بينما أصيب شاب مقدسي إثر اعتداء مستوطن عليه، فيما أطلق الاحتلال النار صوب مراكب صيد في بحر رفح، واعتقل 25 مواطناً بينهم جريح بحالة حرجة.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثامن على التوالي، كما تدين قمع قوات الاحتلال المتواصل للمصلين والمعتكفين في المسجد.ولفتت الصحف النظر لتأكيدات دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الصمت الدولي هو ما يشجع ويحفز الاحتلال العنصري على التمادي بجرائمه بحق شعبنا، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية باقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك وتقييد دخول الفلسطينيين للحرم الإبراهيمي وإغلاقه في الخليل، ولكنيسة القيامة في الجمعة العظيمة وسبت النور وعيد الفصح لدى المسيحيين.وألقت صحف السبت الضوء عل تأدية قرابة 150 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الكريم في رحاب قبلة المسلمين الأول، رغم الاعتداءات الاحتلالية التي رافقت صلاة فجر وامتدت حتى ساعات الصباح، كانت حصيلتها عشرات الإصابات في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.// انتهى //09:24ت م0032