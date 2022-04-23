تونس 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها بالكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مأدبة افطار أقيمت بقصر قرطاج بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وأعضاء الحكومة وسفراء الدول العربية والإسلامية لدى تونس، تمنى خلالها النصر للشعب الفلسطيني على خلفية الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، مشيرا الى ان القضية الفلسطينية هي قضية الأمة والإنسانية كلها.وتابعت المحادثات التي أجراها وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، بواشنطن، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ورئيس البنك الأفريقية للتنمية، أكدا خلالها الأخيرين استعدادهما لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع.وأوردت إعلان وزارة البيئة التونسية أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي على أي غازوال وأنّ خزانات السفينة فارغ، مؤكدة على أنها لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا.وتحدثت صحف السبت عن زيارة منتظرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،عبد الحميد الدبيبة إلى تونس خلال الايام القليلة القادمة وتستمر عدة أيام، يرافقه خلالها العديد من المسؤولين في حكومته.وأخبرت عن هجوم مسلح على احد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشو وان العديد من أعضاء البرلمان الصومالي وسياسيين آخرين كانوا في موقع الاعتداء وانه لم يعرف بعد عدد القتلى والجرحى .وتطرقت الى اختتام الحملة الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة الفرنسية، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، حيث سعى كل منهما ، باستغلال آخر أيام الداعية الانتخابية يوم امس في التأكيد على الأسباب تجعل النهج السياسي لكل منهما أفضل، سعيا للحصول على أكبر قدر من التصويت.// انتهى //09:24ت م0033