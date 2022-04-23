برلين 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 135 ألفًا و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة.وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد ارتفع إلى 24 مليونًا و141 ألفًا و333 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 134 ألفًا و155 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 21 مليونًا و179 ألفًا و400 حالة.// انتهى //10:07ت م0036