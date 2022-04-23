القاهرة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس".وتناقلت تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، وصول نسبة التعافي من فيروس كورونا إلى أعلى معدلاتها، وانخفاض نسب دخول المستشفيات والاشغال في الرعايات، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات التطعيم بين الفئات المستهدفة.وتابعت صحف السبت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل المسجد الأقصى، وجددت اقتحام باحاته، والاعتداء على المصلين والمتظاهرين المحتشدين في ساحات الحرم القدسي.ونشرت في الإطار ذاته، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.وعرجت صحف القاهرة في متفرقات أخرى على إعلان منظمة الصحة العالمية عن تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 25% خلال الأسبوع الماضي.// انتهى //10:17ت م0037